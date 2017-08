Styrer mot opprykk

Kristian Fardal Opseth scoret sitt 18. mål for sesongen og ble matchvinner da serieleder Bodø/Glimt slo Kongsvinger 1-0 i 1. divisjon tirsdag.

Oppgjørets eneste mål kom åtte minutter ut i annen omgang, på et tidspunkt da Kongsvinger var i ferd med å feste et grep om kampen. Et hjørnespark fra Amor Layouni havnet imidlertid på hodet til storscorer Opseth, som enkelt stanget gjestene i ledelsen.

KIL var alt i alt det friskeste laget også før pause, men fikk ikke uttelling på sine sjanser. Nærmest scoring var portugisiske Hélio Pinto da han svingte ballen i tverrliggeren på et frispark.

Kvarteret ut i annen omgang fikk hjemmelaget på ny nærkontakt med metallet. Et nytt godt frispark, denne gangen fra Niklas Castro, endte med at ballen smalt i stolpen.

Nærmere kom ikke Kongsvinger utligning. Aasmund Bjørkans mannskap forsvarte seg godt og kunne glede seg over tre nye poeng. Tidligere Alta IF-spiller Jørgen Richardsen var i Kongsvingers startoppstilling.

Avstanden ned til serietoer Start er nå hele ti poeng. Alt tyder på at det blir eliteseriespill på Aspmyra i 2018.