I ufyselig vær deltok hun i søndagens Halddemarsj, og nådde etter hvert toppen der hun for første gang fikk se stedet der oldefar Carl Størmer og Kristian Birkeland forsket på nordlyset for over 100 år siden.

– Det var stort å gå i oldefars fotspor opp til Halddetoppen, og til tross for det dårlige været hadde jeg en fantastisk tur. Det var en flott opplevelse, fastslår Marianne Meinich, som bor i Hønefoss og er daglig leder ved hovedkontoret til GeoForum.

Kommer tilbake?

Det var Olav Olsen fra Nerskogen, som Meinich har truffet flere ganger i jobbsammenheng, som fikk lokket henne nordover.

– Jeg hadde et ønske om å vite mer om stedet der oldefar har vært, og jeg både så og lærte mye på denne turen. Jeg må sende en stor takk til Olav Olsen som gang på gang har invitert meg nordover for å delta på Halddemarsjen. Kanskje kommer jeg tilbake slik at jeg også for oppleve Haldde i fint vær. Jeg må nesten satse på det, smiler hun.

Bygningene på Halddetoppen er restaurert, og vel inne i varmen fikk Meinich nærmere innsyn i hva Størmer og Birkeland gjorde tidlig på 1900-tallet.

– Jeg fikk bla gjennom fotoalbum som inneholdt masse flotte bilder av de som jobbet der i denne perioden. Det var også en presentasjon som var veldig lærerik, forteller hun.

Store kontraster

Meinich skryter voldsomt av opplegget til arrangøren.

– Det var mye å glede seg over. På veien opp var det noen som fremførte et danseinnslag, og vi fikk servert både korpsmusikk og korsang på toppen. Det var veldig vakkert. Med det dårlige været ble det en kontrastfylt tur full av gode minner. Jeg er kjempeglad for at jeg fikk oppleve dette, avslutter hun.