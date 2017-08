Alta 2 - Tromsø 2 1-0:

– Det ble en slitsom kamp, og det er selvfølgelig ekstra artig å avgjøre matcher som dette. Det var langt inne på overtiden, og vår absolutt siste sjanse til å ta de tre poengene. Så det var herlig å se ballen gå inn, kommenterer Andreas Markussen, som altså ble matchvinner fire minutter på overtid da Alta 2 møtte Tromsø 2 i Finnmarkshallen i går kveld.

Dette var en svært viktig kamp for Alta IFs rekruttlag, som før matchen var nestsist i Norsk Tipping-ligaen avdeling 6. De var to poeng bak Tromsø 2, og hadde fire poeng opp til Funnefoss/Vormsund som er på sikker plass. Etter Markussens overtidsscoring er avstanden kuttet til ett poeng.

– Det laget vi stilte med i går viste med all tydelighet hvor viktig denne kampen var for oss. Og jeg skjønner de som er kritiske til pretasjonen, for med så mange A-lagsspillere på banen burde vi nok dominert i større grad. Men det er ikke alltid like lett å gjøre det som forventes. TIL har et ungt, men godt rekruttlag. Så det ble en tøffere kamp enn vi kanskje hadde trodd.