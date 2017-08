Avgjorde i siste sekund

Alta 2 - Tromsø 2 1-0:

Andrelagene til Alta IF og Tromsø IL møttes til dyst i Norsk Tipping-ligaen avdeling 6 mandag kveld, og det var et svært viktig oppgjør. Begge lag er under nedrykksstreken og trenger poeng for å komme seg på riktig side. Alta 2 hadde forsterket laget med flere A-lagsspillere, deriblant Makthar Thioune og nylig signerte Aziz Idris.

Hjemmelaget presset på i store deler av kampen, men klarte ikke å få uttelling foran mål. Gjestene var farlige på kontringer, men heller ikke de fant veien til nettmaskene. Det så ut som at oppgjøret skulle ende med poengdeling, men én spiller ville det annerledes. På en dødball i sluttsekundene var Andreas Markussen på rett plass til rett tid, og scoringen var det absolutt siste som skjedde i kampen.

Alta 2 fikk dermed med seg tre kjærkomne poeng og klatret forbi TIL 2 på tabellen. Mate Dujilos mannskap har nå bare ett poeng opp til Funnefoss/Vormsund, som er over streken.

A-sporten kommer tilbake med mer om kampen og reaksjoner på tirsdag.