– Noe av det råeste jeg har opplevd

Den tidligere scootercrosskjøreren har kjørt rallycross en god stund, men det er først i år han satser skikkelig. Da er det naturligvis moro å se at man matcher tempoet til de aller beste. Det gjorde Heggeli så til de grader i NM-runden på Melhus, der han altså stakk av med seieren i Supernasjonal klasse 4. Og altaværingen måtte virkelig jobbe for seieren.

– Hele helga har vært en følelsesmessig berg og dalbane. Jeg kjørte veldig bra i de to første kvalifiseringsheatene og lå meget godt an med tanke på plass i A-finalen. Men et dårlig tredjeheat og en snurring i det siste kvalifiseringsheatet gjorde at jeg havnet i B-finale. Da var jeg veldig skuffet, og det så ikke spesielt lyst ut med tanke på en topplassering, forteller Heggeli.

Kanonstart i A-finalen

Men så startet oppturen, selv om det var kaotiske tilstander i den nevnte B-finalen.

– Jeg hadde bare tredje startspor og visste at jeg måtte kjøre veldig bra for å kapre en av de to plassene som ga A-finale. Da kjente jeg på presset, og det ble ikke bedre av at det regnet kraftig og dugget på ruta. Det var ikke mye jeg så. Men jeg klarte å kjøre inn til andreplass, sier han.

I A-finalen sto han på bakerste rad. Men en vanvittig god start gjorde at Heggeli tok teten, og den ga han aldri fra seg.

– Jeg hadde en kanonstart, og det var litt uvirkelig at jeg plutselig ledet. Etter noen runder hadde jeg en bra luke til de andre, og spotteren min fikk roet meg ned litt. Men det var ikke så mye som skilte etter jeg hadde tatt alternativen på siste runde. Jeg fikk kastet meg foran, og det var en fantastisk god følelse. Det er stort å vinne en NM-runde. Jeg er godt fornøyd med det, smiler Heggeli.