Tangerte rekorden

Tirsdag var det klart for en ny runde med Sandfalljogg, og denne gangen var det deltakerne på den korteste distansen som imponerte mest.

Hans Fredrik Antonsen løp den 2,4 kilometer lange distansen på 8 minutter og 35 sekunder. Ifølge Alta IF Friidrett var det like fort som løyperekorden til Simon Helsvig, som ble satt for noen år tilbake.

Også 13-åringen Jardar Olsen leverte et sterkt løp. Han ble klokket i mål på 9 minutter og 9 sekunder.

Resultater

Sandfalljoggen

15. august

2,4 km

Gutter 13 år

Jardar Olsen 9:09.1

Simen Finjord 10:14.0

Gutter 15 år

Hans Fredrik Antonsen 8:35.0

Tim Pettersen 9:38.3

Jenter 12 år

Ida Finjord 10:58.5

Ina-Mari Skoglund 12:43.6

Jenter 13 år

Vårin Olsen 9:57.2

Jenter 15 år

Victoria Håkonsen 10:44.3

Menn 16-19 år

Gard F. Sundby 11:12.3

4.7 km

Gutter 12 år

Henrik Bang 18:59.7

Kornelius O. Olsen 19:24.3

Mathias Sjøstedt 21:41.8

Gutter 13 år

Martin Sjøstedt 21:37.8

Gutter 15 år

Thomas Suhr 17:32.3

Tom Vegard Andersen 17:50.0

Kvinner 16-19 år

Magni K Jakobsen 19:18.3

Andrine O. Olsen 22:28.1

Menn 16-19 år

Jørgen Strøm 15:56.6

Nikolay Wilhelmsen 16:07.7

Torjus Johansen 16:08.6

Mathias Hansen 16:30.6

Johannes Helsvig Nilsen 16:49.3

Mathias Witte 17:10.5

Oskar Andre O. Olsen 17:30.1

Eirik Dahler 17:40.9

Hermann Fiksen 17:44.1

Brage Bjørnstad 19:51.8

Troy Tangen 19:55.0

Menn 20-39 år

Thomas Rønbeck 17:54.5

Jørn Ivar Olsen 21:34.7

Peter Sjøstedt 21:46.4

Samuel Sjøstedt 24:34.5

Menn 40-49 år

Per-Erik Bjørnstad 16:28.2

Trond Finjord 16:39.1

Espen Suhr 19:07.9

Stig Birkeland 20:03.1

Menn 50-54 år

Arvid Pedersen 19:15.8

Menn 55-59 år

Bjørn Gunnar Hansen 19:27.8

Gunnar Hammari 23:45.3

Minijoggere

Aud Jorunn Bang

Nikolai Leijon Pedersen

Daniel Andreas Engkvist Muotka

Hanna Emaus

Alf Magnus Kiil

Nicholai Sjøstedt

Trimklassen

Marion Bang, Karianne Bæhr Bjørkli, Kaja Bæhr Bjørkli, Åge Hammari, Gunnar Joakim Holten, Lill Eli Johansen, Arvid Kristiansen, Guri Mathisen, Tone Mathisen, Vidar Nilsen, Odd-Egil Olsen, Ruben A. Pedersen, Rolf Rantala, Gunnar Rasmussen, Aud Thomassen, Laila Thomassen, Ane Emaus