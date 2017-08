Offensiv satsing med Alta-gutter i spissen

Det er lenge siden herrehåndballen har stått spesielt sterkt i Tromsø. Men samarbeidet mellom Bravo og Tromsø HK har på veldig kort tid båret frukter, og kommende sesong møter de Alta IF i 2. divisjon. De lyktes i opprykkskvaliken og skal nå måle krefter med de store gutta. Fire spillere fra Alta Tidligere Alta IF-helt Eirik Engelsen spilte for Bravo i fjor, og er fortsatt med som backup og assistenttrener. Han kan glede seg over en rekke forsterkninger foran debuten i allnorsk seriespill. Flere av disse kommer fra Nordlysbyen. – Det er spennende tider. BUL-guttene Brage Brendgen og Mathias Johansson er allerede klare for klubben, og kanskje blir også Trygve Ernstsen med. Han har trent litt med oss, men fortsatt ikke bestemt seg for om han skal satse skikkelig i år. Trygve har begynt på medisinstudier her i Tromsø. Det er tidskrevende greier, så vi får se hva han bestemmer seg for. I tillegg har tidligere Alta IF-spiller Simen Severinsen signert for oss, sier Engelsen til A-sporten. Stiller med tre herrelag Han kan fortelle om en voldsom snuoperasjon i klubben. – For litt over ett år siden hadde vi tre spillere på trening. Nå har vi en bruttotropp på 25 spillere som skal kuttes ned til 18 før sesongstart, og stiller med totalt tre herrelag i seriespill. Vi har folk nok til to 3.-divisjonslag i tillegg til A-laget i 2. divisjon, så det har virkelig tatt av, fastslår Engelsen, som reiste fra Tromsø til Alta som 17-åring fordi håndballtilbudet i byen var så dårlig.



– Det er mange som har ventet på en skikkelig håndballsatsing i Tromsø, og nå har vi et spennende herrelag i Bravo og damelag i Tromsø HK. Det er fortsatt langt opp og frem til det øverste nivået. Men vi er i hvert fall kommet et stykke på vei, og det synes jeg er fantastisk moro. Sterkt mannskap Han tror at Alta IF fortsatt har et bedre lag, men gleder seg til å måle krefter med sin tidligere klubb. – Vi skal enda teste ut noen spillere, blant annet en bakspiller som har erfaring fra kroatisk eliteserie. Også Sondre Moen Nilsen blir en del av troppen, så det ser veldig lyst ut. Men om vi kan matche Alta IF er jeg ikke helt sikker på. De har et solid mannskap som lærte mye av å spille i allnorsk 2. divisjon i fjor, så det blir en tøff oppgave. Men det kan fort bli to seriekamper det virkelig lukter svidd av, smiler Engelsen. Kanskje møtes lagene også i cupen. Bravo er satt opp mot vinneren av oppgjøret mellom BUL og Alta IF, som spilles onsdag 30. august. – Det blir bra for oss å få en pekepinn på hvor vi ligger an, avslutter han. Trengte et miljøskifte Simen Severinsen har tilbrakt flere år i Bodø, og kan blant annet slå i bordet med en NM-tittel i BHK-trøya. Han synes satsingen i Tromsø er spennende, og gleder seg til å bidra for sin nye klubb.



– Jobben kommer først, men å spille i 2. divisjon er ikke like krevende som å være en del av et eliteserielag. Så det skal nok gå greit å kombinere de to tingene. Jeg slet med motivasjonen den siste tiden i Bodø, men ny jobb og ny klubb gjør at jeg ser positivt på fremtiden. Jeg gleder meg til å komme i gang, kommenterer Severinsen. Han tror Bravo kan slå både Bravo og BHK 2 denne sesongen. – Det ser ut som vi får et bra lag, og det jeg har sett på trening er solide saker. I 2. divisjon kan alle slå alle. Så på en god dag tror jeg vi kan ta både Alta IF og Bodø 2. Spørsmålet er om vi rekker å bli ordentlig samspilte før sesongen starter. Der har vi en jobb å gjøre før alvoret starter.

