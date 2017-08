Flytter inn i Finnmarkshallen

Regnvær og stor aktivitet under Altaturneringa tok knekken på gressbanen i Tverrelvdalen. Dermed flytter herrelaget inn i Finnmarkshallen når de tar imot Kirkenes til seriekamp lørdag klokken 17.00. Og der må de kanskje bli resten av sesongen.

– Vi håper vi kan hente herrelaget ut igjen, men helgas kamp må spilles i Finnmarkshallen, sier styreleder i fotballgruppa Ole Andersen.

– Vi kan vel si at været den kommende uka vil avgjøre om de må bli i Finnmarkshallen sesongen ut eller om vi kan slippe dem ut på gressbanen igjen i forkant av hjemmekampen mot Honningsvåg neste helg, legger han til.

Han forteller at regnværet som preget de to siste dagene av Altaturneringa ble for tøff for banen.

– Lørdag og søndag lå det to store vanndammer på gresssbanen noe som selvfølgelig gjorde at det ble store områder med gjørme mellom de to 16-meterne og midtbanen. Men vi håper på tørt vær den neste uka slik at den får tørket skikkelig opp og igjen blir brukbar, avslutter han.

Kampen mellom Tverrelvdalen og Kirkenes kan sees her.