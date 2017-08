Tilbake til Norge på lån

Mathias A. Normann som var på utlån til Alta for to år siden og fikk virkelig fart på karrieren. Han gjorde suksess i Tippeligaen året etter og tidligere i sommer ble 21-åringen solgt fra Bodø/Glimt til den engelske Premier league-klubben Brighton. Nå er det klart at svolværingen lånes ut til Molde resten av den norske sesongen noe Molde-manager Ole Gunnar Solskjær er svært fornøyd med.

– Vi er veldig fornøyde med å få inn Mathias for resten av sesongen. Han er en kvalitetsspiller, noe han særlig viste i Tippeligaen i fjor da han viste tydelige lederegenskaper. Han komplimenterer de andre midtbanespillerne vi har på en utmerket måte, sier Solskjær i en pressemelding fra Molde FK.