Sliter i OBOS-ligaen

Nyopprykkede Tromsdalen hadde en strålende start på sesongen, og var en stund helt oppe i ryggen på lagene som jakter direkte opprykk til Eliteserien. De hang i hvert fall godt med i kampen om kvalifiseringsplass før lagene tok fotballferie i begynnelsen av juli.

Etter sommerpausen har det ikke gått like bra. Tar man med 1-2-tapet borte mot Fredrikstad rett før fotballferien har TUIL nå seks strake kamper uten seier i landets nestøverste divisjon. De har tatt ett poeng hjemme mot Arendal og Elverum, men tapt resten.

I går møtte de topplaget Sandnes Ulf på TUIL Arena, og gjestene fra Vestlandet vant 2-1 etter scoringer av Axel Kryger og Roy André Miljeteng. Lars Henrik Andreassen ga hjemmelaget ledelsen etter 35 minutters spill, men det var altså ikke nok for "dalingene".

De tidligere Alta IF-spillerne Mathias Dahl Abelsen og Jonas Høylo Fundingsrud startet begge på benken for TUIL. Dahl Abelsen ble byttet inn etter 59 minutters spill.

Etter 20 spilte kamper i OBOS-ligaen er Tromsdalen nummer ti - fem poeng bak Strømmen på den siste kvalikplassen. De har imidlertid god kontroll på lagene som sliter i nedrykksstriden. Med sine 24 poeng er de ni poeng foran Fredrikstad (kvalik) og Elverum, samt 11 poeng foran Arendal på sisteplass.

De to dårligste lagene rykker rett ned, mens de som ender på 14. plass må ut i kvalifisering mot det beste toerlaget fra PostNord-ligaen. Vinnerne rykker rett opp, mens toerne gjør opp om kvalikplassen.

Per i dag er det HamKam og Bryne som ligger an til direkte opprykk. Alta IF innehar andreplassen i avdeling 1, mens Nest-Sotra er nummer to i avdeling 2. Tre poeng skiller HamKam og Alta, mens det bare er ett poeng mellom Bryne og Nest-Sotra.

I begge avdelingene er det åtte poeng som skiller laget på andre- og tredjeplass.