Oppmuntret av positivt testløp

– Vi gjorde unna et testløp i fjor for å se om vi kunne klare å arrangere noe slikt. Det var en veldig artig opplevelse med 26 deltakere, som var mange flere enn forventet. Denne erfaringen ga oss blod på tann, så lørdag 26. august arrangerer vi tidens første offisielle Nordlysbyen Offroad Triatlon i Alta. Vi håper å kunne gjøre dette til en fast, årlig happening, sier Tom Eirik Olsen og Børge Lunga Pedersen.

Ingen ekstremkonkurranse

Triatlon består av svømming, sykling og løping. De fleste forbinder denne konkurranseformen med supertrente toppidrettsutøvere, men duoen fra Nordlysbyen svømme- og triatlonklubb understreker at det slett ikke er tilfelle.

– I enkelte slike konkurranser, for eksempel Norseman, må man være ekstremt godt trent. Det trenger man ikke å være for å kunne fullføre dette løpet. Det er snakk om 1600 meter med svømming nedover Altaelva, så 27 kilometer på terrengsykkel før det hele avsluttes med 11 kilometer løping. For dem som ikke føler for å starte konkurransen med å svømme i elva har vi en duatlonklasse, der man kun sykler og løper. Vi ønsker å skape et tilbud for flest mulig, fastslår Olsen og Lunga Pedersen.

Stort potensial

Det skjer mye på idrettsfronten i Alta, så det er ikke lett å komme med nye konsepter uten at det kolliderer med andre arrangementer. Men arrangøren tror at de har funnet en passende dato.