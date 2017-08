Fornøyd med poeng

BUL - Honningsvåg 1-1:

Jon-Steinar Eriksens mannskap fikk det svært tøft borte mot Hammerfest i forrige serierunde. Her ble det 0-5-tap på Breidablikk.

Onsdag var det hjemmekamp mot Honningsvåg, og BUL-herrene fikk med seg ett poeng mot Ole Dyrstads menn. Etter en målløs førsteomgang tok gjestene ledelsen etter en drøy times spill. Innbytter Elias Wold Melo reddet imidlertid ett poeng med sin utlikning ti minutter før full tid.

– Jeg er ganske fornøyd med uavgjort i denne matchen. I den situasjonen vi er i nå tar vi hjertelig imot alle poengene som kommer vår vei. Vi har hatt store utskiftninger i år, og vi har brukt lang tid på en finne en stabil førsteeellever og treningsgruppe. Jeg håper at vi lykkes med det de kommende ukene slik at vi i hvert fall kan avslutte sesongen på en god måte, sier BULs spillende trener Jon-Steinar Eriksen til A-sporten.

Gjestene fra Magerøya hadde ballen mest i gårsdagens 4.-divisjonsoppgjør på Coop-banen. Men det er som kjent ikke ballbesittelse som avgjør kamper.

– Vi visste at det ville bli en vanskelig oppgave. Honningsvåg er godt strukturert defensivt, og er flink til å holde på ballen. Det er bare topplagene Bjørnevatn og Norild som har sluppet inn færre mål denne sesongen. Samtidig scorer Honningsvåg lite, så mulighetene for poeng var helt klart til stede. Jeg tror vi kunne stukket av med seieren dersom vi hadde fått trent litt mer på vårt offensive spill før dette oppgjøret. Vi var ikke gode nok på den siste tredelen, forteller han.

Til helga venter Kirkenes på Coop-banen. Laget fra Øst-Finnmark ligger på tredjeplass, men har mistet kontakten med Bjørnevatn og Norild. De har hele 14 poeng opp til serielederen.

– Det blir en ny tøff kamp for oss. KIF har fått en oppsving den siste tida, og er nok favoritter. Men vi trives godt som underdogs, og skal gjøre alt vi kan for å ta seieren. Vi trenger noen flere poeng for å være helt sikre på fornyet kontrakt i divisjonen, avslutter Eriksen.

Ytterligere to 4.-divisjonskamper ble spilt onsdag kveld. Porsanger slo Indrefjord 3-1 på bortebane, mens Kautokeino og Nordlys spilte 1-1 på Baktevarre kunstgress. A-sporten kommer tilbake med mer fra sistnevnte match.