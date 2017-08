Keeperkrise i Dalen

Etter at lagets faste sisteskanse Jonathan Linnes flyttet, har Tverrelvdalens spillende trener Joachim Fossmo steppet inn mellom stengene. I et nærmest tørrlagt keepermarked i Alta leter 4.-divisjonsklubben fortsatt etter sin nye nummer én.

– Hvis det er noen som føler de kan gjøre en jobb, må de gjerne ta kontakt med meg, sier Fossmo til A-sporten.

Han vet at det flytter mange studenter til byen i disse tider, og vet at det potensielt kan finnes gode fotballspillere blant dem, aller helst en målvakt.

– Vi har masse kvalitet i spillerstallen ellers, men vi skulle gjerne hatt litt mer bredde for å få mer dekning ved skader og suspensjoner. Så vi ser etter utespillere også, og spesielt spillere med gode holdninger som stiller opp for klubben, sier han.

TIL har også et andrelag i 5. divisjon, så utsiktene for spilletid i klubben er gode.

Fossmo har gjort det brukbart mellom stengene. Mot Indrefjord og Kautokeino slapp han kun inn ett mål hver i 6-1- og 7-1-seirene. Mandag måtte han hente ut tre baller ut av nettet mot Hammerfest i 0-3-tapet.

– Alle målene vi får imot føles håpløs for meg å ta, men det kan godt hende at Jonathan Linnes hadde tatt noen av dem, kommenterer Joachim Fossmo.

– Jonathan har tatt steg denne sesongen, og er dermed et stort tap for oss. 2-0-målet kommer i vår beste periode i kampen, og avgjør det meste. På det målet blir vi straffet for at vi mister ballen når vi prøver å spille oss ut av eget forsvar. Sånt kan skje, vi må fortsette å tørre å spille ball hvis vi skal bli bedre uansett. 3-0 kontrer HFK inn på overtid når vi kaster alt fremover. Alt i alt var Hammerfest noe bedre enn oss og fortjente å vinne, men føler ikke at vi var så dårlig som resultatet tilsier, avslutter han.