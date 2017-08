Legger om traséen

Lørdag slippes syklistene avgårde etter den gamle postveien fra Mieron til Máze.

– I år får vi endelig ta i bruk den nye Fefo-traséen, som går over myrområde, opplyser rittleder Marit Helene Eira, som frister med en mer fartsfylt avslutning med skogsterreng. Grønne midler fra Fefo og hjelp fra bedriften Øyjo AS gjør dette mulig. De har nemlig fikset klopper som sørger for at syklistene kommer seg tørrskodd over vanskelig terreng.