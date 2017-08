Enige med to utenlandske spillere

Overgangsvinduet stenger ved midnatt, natt til torsdag, og Alta IF rekker trolig å få på plass to nye spillere før fristen.

– Jeg kan bekrefte at vi nærmer oss med to spillere, men noe navn kan jeg ikke komme ut med, sier Alta-trener Rune Repvik.

– Kan du i det hele tatt si noe om disse to spillerne?

– Det er to gode utenlandske spillere som begge kan spille sentralt i banen. I tillegg kan han ene brukes i alle offensive posisjoner, mens han andre også kan spille både spiss og stopper. En av dem har spilt nesten hundre kamper på høyeste nivå i forskjellige land, mens han andre ikke er helt ukjent med Finnmarkshallen.

– Er det da en spiller som har spilt for Alta tidligere?

– Eventuelt en som tidligere har spilt mot Alta i Finnmarkshallen og har meget god kjennskap til norsk fotball.

Flybilletter bestilt

Repvik bekrefter at det er bestilt flybilletter og at begge etter planen vil ankomme Alta i god tid før kontrakten må signeres for at man skal rekke overgangsfristen.

– Det begynner å nærme seg 100-prosent sikkert, men jeg vil likevel ikke garantere noe da det fortsatt kan skje ting. Akkurat når de eventuelt skal lande i Alta vet jeg faktisk ikke, men det må skje enten i kveld eller på dagen i morgen, sier Repvik som for kort tid siden var nær ved å signere en utlånsavtale på Tromsø-spiller Fredrik Michaelsen (20).

– Vi var enig med han om en kontrakt, men rett før han skulle reise til Alta kom det en islandsk eliteserieklubb på banen, sier Repvik.

Tromsø-spilleren valgte i stedet å takke ja til et utlånsopphold i klubben Fjölnir på Island. Det er trolig i et forsøk på å hindre innblanding fra andre klubber, og unngå at lignende skjer denne gangen, som er bakgrunnen for at Repvik ikke vil gå ut med noen navn før signaturen nærmest er sikret.

Ekstern finansiering

Alta-treneren bekrefter at de to nye spillerne tilbys proffkontrakter, men de vil likevel ikke belaste lønnsbudsjettet i klubben.

– De vil være hundre prosent finansiert av eksterne investorer. I første omgang handler det om kontrakter ut året, men jeg ser ikke bort fra at dette er spillere vi kan få glede av også i 2018, sier Alta-treneren som ønsker mer bredde i stallen.

– Disse spillerne vil gi ytterligere konkurranse om plassene på laget, og både topp og bredde i stallen vil bli bedre om vi lykkes med disse to, sier Repvik som i tillegg er i dialog med andre spillere i tilfelle en eller begge de to nevnte overgangene skulle ryke i siste liten.

Tre spillere ute

Alta har i sommer godkjent utlånsavtale på både Simon Evjen som er tilbake i Mjølner og på Erlend Pedersen som har hatt suksess med moderklubben Skjervøy etter at han vendte tilbake. I tillegg ser det ut til at også Mathias Nicolaisen, som kom til Alta fra Harstad IL, vender tilbake til moderklubben Mjølner i Narvik. Av disse var det kun Pedersen som hadde proffkontrakt.

– Stallen er blitt litt mindre i løpet av sommeren, og vi vet at vi kan bli sårbare om vi pådrar oss skader og suspensjoner, men det er uansett greit å få inn noen nye ansikter, avslutter Rune Repvik.