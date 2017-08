Misset finaleplass

Mika Hætta har satset mye tid og penger på deltakelse i Landsfinalen for kvinner, som ble kjørt i Sigdal sist lørdag. Hun fikk en tøff start med brutt førsteheat, men klinket så til med to strake heatseire. I den fjerde omgangen ble det snurring og en plassering langt nede på lista. Tre poeng var alt som skilte henne fra en plass i finalen. Hun ble til slutt nummer 30 i konkurransen der hele 90 dyktige damekjørere stilte til start.

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg er sykt skuffa. Samtidig er jeg overrasket over at nivået faktisk ikke var særlig høyere sørpå. Jeg slo nemlig flere av kjørerne som senere var i finalene. Bilen funket råbra, og var skikkelig snop. Dessverre var jeg ikke den eneste som syntes det, og totalt kom det inn 46 bud - noe som førte til at jeg mistet bilen, opplyser Hætta på teamets nettsider.