Bestefars gullgutt

Eirik Bang Røde (13) har til tross for sin unge alder full kontroll på at bestefar Åge Bang var blant ildsjelene som hadde ideen og som startet Altaturneringa tilbake i 1982.

35 år etter at fotballfesten ble arrangert for første gang kunne 13-åringen, sammen med lagkameratene på BULs småguttelag, juble for gull i bestefars egen turnering.

– Det er litt kult å tenke på at bestefar var med å starte turneringa som er blitt så stor, sa gullgutten etter finaleseieren.

– Vi har egentlig spilt ganske bra i hele turneringa og det er godt å vise at vi har et godt lag, sa Bang Røde.

Klokken 09.00, 18. september 1982, ble den første Altaturneringen sparket igang. Den gangen deltok cirka 400 spillere fordelt på 28 lag fra 11 forskjellige klubber. Arrangørklubbens lag gjorde rent bord den gangen og vant alle de fire klassene. I år var nesten 400 lag påmeldt og turneringen er blitt Nord-Norges største idrettsarrangement. I år var det naboklubben BUL som hentet hjem flest gull.

Mens Eirik spiller i nettopp BUL-drakt hadde både mamma Cathrine Bang Røde og onkel Per Ivar Bang en stor karriere som spiller i Alta IF. Bestefar Åge Bang var en viktig ressurs for både turneringen og Alta IF generelt fram til han ble syk og gikk bort. Han var i en lang periode med i teamet rundt Alta IFs damelag.