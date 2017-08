Rent 04-lag til topps

Finale Småjenter 9´er:

Tromsø -Alta 3 1-0

Finalelagene møttes også i gruppespillet og den kampen gikk Alta-jentene seirende ut av med stillingen 2-0. De tok seg til finale ved å slå Kvaløya 2-1 i semifinalen mens Tromsø-jentene slo Bardufoss 2-0.

I finalen fikk derimot Tromsø-jentene, som forøvrig stilte med et rent 2004-lag, revansje for tapet i gruppespillet. De vant 1-0, et resultat som etter spill og sjanser var fortjent.

– Vi håpet å komme langt, og kom for så vidt hit for å prøve å vinne, så når vi klarer det er vi veldig godt fornøyd, sa kapteinEmma Johansen.

– At vi klarer å vinne med rent 2004-lag er slevfølgelig dritkult, la hun til.

Tromsø-jentene kom til de største sjansene, men ble stadig stoppet av Altas meget gode keeper Josefine Lillevik. Alta hadde også sine mulighjeter, men klarte ikke å utnytte dem.