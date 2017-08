Prestisjepris til Bjørnevatn

Bjørnevatn ILs småjentelag fikk Finnmark fotballkrets sin fairplaypris og daglig leder Roger Finjord forteller at han aldri før har opplevd at så mange har nominert ett og samme lag.

– Prisen går til et lag som viser oppførsel og respekt langt utover det man kan forvente av et helt fotballag. Vi har fått nominasjoner fra publikum, fra motstandere og til og med fra et spisested som fortalte at hele laget kom bort og takket for maten da de var ferdige å spise, sier Finjord og legger til:

– Vi fikk inn nominasjoner på 16 forskjellige lag, men hele åtte forskjellige hadde nominert disse jentene. De har vist en fantastisk respekt uansett hvor de har vært både på og utenfor banen. Det har gjort at motstanderlag har kommet med forslag om nettopp disse jentene.

Bjørnevatn feirer 100 årsjubileum i år.