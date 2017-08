Naboene møtes i semifinalen

Sluttspillet i Altaturneringa er godt igang og semifinalene i klasse gutter 11`er var klare da Alta IF 1 slo Porsanger 2-0 i kvartfinalen lørdag kveld. Dermed får Alta-guttene mulighet til å revansjere 0-1-tapet for BUL fra den første gruppespillskampen når de igjen møtes i semifinale i Finnmarkshallen klokken 10.30.

I den andre semifinalen møtes Alta IF 2 og Honningsvåg. Denne kampen spilles i Finnmarkshallen klokken 09.40. Vinnerne av disse to kampene møtes i finale klokken 16.10 på Alta idrettspark i kampen som avslutter årets turnering. Taperne spiller om bronse i Finnmarkshallen klokken 13.00.

I klasse gutter 7`er møtes Nordreisa og BØS (Burfjord/Øksfjord/Sørøy Glimt), samt Lyngen/Karnes - Tverrelvdalen i semifinalene. Disse kampene spilles allerede klokken 08.45 på Aronnes og i Kaiskuru. Finalen i denne klassen spilles klokken 12.30 på gressbanen på Aronnes, etterfulgt av bronsefinalen i samme klasse.

Finaleklar i Øvre-Alta

I smågutteklassen er man ikke kommet like langt i A-sluttspillet. Her spilles kvartfinalene søndag morgen klokken 08.00 og 08.50. I disse møtes BUL 1 - Bardufoss, Skjervøy - Alta IF 3, HIF/Stein 2 - Nordreisa og Kautokeino - Varden. Alle disse kampene spilles i Øvre-Alta der også semifinalene spilles like etter. Finalen går på Aronnes klokken 14.20.

Hver sin semifinale

I klasse Jenter 9´er har arrangørklubben sine to lag i hver sin semifinale. Motstandere er henholdsvis Hesseng/Bjørnevatn og BUL. Alta 2 og Hesseng/Bjørnevatn møtes på Breverud klokken 09.40, mens Alta 1 og BUL spilles samtidig på gressbanen på Aronnes. Finalen i den eldste jenteklassen spilles på gressbanen klokken 15.10.

I småjenteklassen spilles også kvartfinalene søndag morgen. Alta IF 3 møter Skjervøy på Breverud klokken 08.00, samtidig som Alta IF 4 møter Tromsø IL på Aronnes. 50 minutter senere møtes Kvaløya og BUL 2 på Breverud, mens Porsanger samtidig skal teste seg mot Bardufoss på Aronnes.

Også i denne klassen skal semifinalene spilles på samme arena som kvartfinalene noe som betyr at lagene ikke trenger å flytte på seg før neste kamp. Semifinalene spilles klokken 10.30 før finalen skal avgjøre det hele klokken 13.30.

I tillegg til at det i de yngste klassene også spilles kamper uten at resultatene føres foregår det B-sluttspill med finale i klasse jenter 9´er og gutter 11´er. I jenteklassen skal det hele avgjøres i Tverrelvdalen i løpet av formiddagen, mens B-sluttspillet i gutter 11´er spilles i Finnmarkshallen.