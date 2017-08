Kriget seg til gull

Finale smågutter 9´er:

BUL - Varden 2-1:

BUL tok seg til finale etter å ha slått Alta IF 3 med 2-0 i semifinalen, mens Varden, som er et nytt idrettslag stiftet av utbrytere fra Finnsnes IL så sent som i fjor, vant sin semifinale med med 4-0 over HIF/Stein 2. Bossekop-guttene hadde ikke tapt før finalen, kun Tana BK klarte å ta poeng fra BUL i gruppespillet i 0-0-kampen.

BUL tok tidlig ledelsen i finalen etter at kaptein Even Romsdal ble felt innenfor Vardens straffefelt. Romsdal gikk selvsikkert frem og banket inn 1-0-målet. Varden utliknet like etter pause ved Runar Morheim. Kampen var jevnspilt etter utlikningen, men da Markus Heitmann fikk ballen på 16 meter gjorde han absolutt ingen feil, og klinket BUL til gull.

- Jeg følte bare ren glede når jeg så ballen gå i mål. Vi vinner på at vi er hardtarbeidende, og det har vært suksessoppskriften gjennom hele turneringen, sa matchvinneren til A-sporten.