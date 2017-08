BUL vant lokalderbyet

Finale gutter 11´er:

BUL 1 - Alta IF 2 2-0:

BULs guttelag hadde to tøffe oppgjør mot de jevngamle guttene på Alta IF 1. I gruppespillet vant de 1-0, mens de måtte ha straffesparkkonkurranse i semifinalen for å ta seg til finalen. Der møtte de Alta IF 2 som er første års guttespillere.

Kampen var jevnspilt i de første minuttene, og Alta IF hang godt med. Pål Even Heggelund, som har fått mye spilletid med A-laget denne sesongen ble på mange måter den store forskjellen på lagene. Han raidet ned venstresiden, var tålmodig og ventet på løpet til Kristian Vonheim som ikke hadde noen problemer med å plassere inn ledermålet.

Arve Lorentsen Lyngedal var først på en stuss i feltet etter et hjørnespark, og satte ballen sikkert i nettmaskene. Alta IF tok mer over i andre omgangen, og Hikmat Nazari hadde en ball i målet, men som korrekt ble avblåst i forkant da Nazari var i overkant ivrig med armbruken.

- Det var et enkelt mål å score, men likevel veldig deilig. Det ble noen dueller med Hikmat Nazari, men det er sånn det skal være i en finale. Vi forsvarte oss godt og vant fortjent i mine øyne, sa Lorentsen Lyngedal etter finaleseieren.