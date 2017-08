Tidenes avskjedsgave

BUL - KIL/Hemne 5-0:

Lørdag kveld var det klart for høstsesongens første oppgjør i 1. divisjon da BUL og KIL/Hemne møttes til dyst på Coop-banen i Bossekop. Etter en rolig start på kampen prestenterte Runa Lillegård seg med to kjappe scoringer etter 37 og 39 minutters spill, og fullførte sitt hattrick med en fantastisk avslutning fra langt hold i sluttminuttene. Hun var også nestsist på 4-0-målet som en uheldig KIL/Hemne-forsvarer satte i eget nett. Ida Sønvisen Suhr scoret også for hjemmelaget.

– Det var veldig gøy å avslutte på denne måten, både for lagets del og meg personlig. Det er et fint minne å ta med seg videre, sier en strålende fornøyd Runa Lillegård, som like godt tok æren for fire scoringer.