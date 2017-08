Fortsetter i BUL

– Jeg har blitt veldig glad i denne klubben og trives godt. Trenerteamet, støtteapparatet og de fantastiske medspillerne mine har betydd utrolig mye for meg, og ikke minst hjulpet meg til å bli en bedre fotballspiller. Jeg skylder dem mye, sier Guro Bell Pedersen, som har bestemt seg for å fortsette ta et nytt år ved universitetet i Alta og i hvert fall fullføre årets sesong i BUL.

Følte ansvar

At spissmakker Runa Lillegård nylig bestemte seg for å flytte til hovedstaden var en medvirkende årsak til at Bell Pedersen takket nei til skoleplass i Oslo.

– Det vil alltid være tøft å forlate en klubb som BUL, og når Runa valgte å flytte på seg ble det ekstra vanskelig. Jeg følte litt ansvar for å bli værende. Det er ikke lett å miste en spiller av Runas kaliber midt i sesongen, og jeg hadde ikke lyst å gjøre situasjonen enda verre for Odd Inge (Johansen) og Lise Lotte (Lund Martnes). Det veide ganske tungt da jeg tok denne avgjørelsen, forteller hun.

Fjorårets toppscorer understreker at hun forstår Runa Lillegårds beslutning veldig godt.

– Å få muligheten til å studere ved toppidrettsgymnaset i Bærum er helt perfekt for Runa. Hun har allerede utmerket seg på J16-landslaget, men dette gir henne enda bedre forutsetninger for å ta et nytt steg i karrieren. Timingen er ikke bra for oss, men veldig bra for henne. Jeg støtter avgjørelsen fullt ut, og ønsker henne lykke til, smiler 21-åringen.

Siste kveld med gjengen

Om det blir spill i BUL også i 2018 har hun ikke tatt stilling til.

– Trenerteamet har vært støttende og forståelsesfulle, og det setter jeg veldig stor pris på. De ønsker ikke å legge noen hindringer i veien for spillere som ønsker å prøve seg andre steder. De stoler på deg og lar deg gjøre det som føles rett. Jeg synes det er betryggende å ha et slikt støtteapparat i ryggen, sier hun.

Bell Pedersen og Lillegård får en siste sjanse til å juble sammen før sistnevnte setter seg på flyet sørover og blir Lyn-spiller. På lørdag møter BUL KIL/Hemne hjemme på Coop-banen. Dette er en omberammet seriekamp som opprinnelig skulle vært spilt i juni, men flytrøbbel gjorde at KIL/Hemne ikke kom seg til Bossekop.

– Jeg gleder meg veldig til i morgen. Først og fremst fordi det endelig er kamp igjen, men også fordi jeg ønsker å gjøre mitt aller beste for at Runa får en fin avslutning på BUL-karrieren. Jeg håper det blir en skikkelig folkefest med massevis av tilskuere, avslutter en kampklar Guro Bell Pedersen.

God oppkjøring

BULs hovedtrener Odd Inge Johansen er glad for at Bell Pedersen fortsetter i blått og hvitt.

– Det er mange klubber som har vært interessert, så det er kjempepositivt at hun blir værende hos oss. Jeg er glad for at BUL fortsatt er hennes førstevalg. Det viser at vi har et veldig godt produkt, kommenterer Johansen, som synes BUL-damene har hatt en fin oppkjøring til morgendagens match.

– Vi har hatt tre gode uker med fellestreninger. Jentene har gjort en kjempejobb, så jeg har tro på at vi kommer til å levere en sterk prestasjon mot KIL/Hemne. Jeg tror det kan bli en morsom og severdig kamp. Det hadde vært utrolig moro med 400-500 tilskuere på tribunen. Det fortjener virkelig dette laget, fastslår Johansen.

BUL-sjefen tror det skal gå greit å fylle tomrommet etter Runa Lillegård. Hun er på plass i Oslo og spilleklar for Lyn når bossekopingene møter Amazon Grimstad på bortebane om en drøy uke.

– Jeg tror ikke det skal bli noe problem. Vi er en utviklingsklubb, og Runa vil ikke bli den siste spilleren som drar. Vi kan ikke sørge over de som forsvinner. Vi har fortsatt massevis av gode fotballspillere i BUL, og jeg er sikker på at de som får sjansen når Lillegård drar vil ta godt vare på den.

A-sporten var innom BUL-treningen onsdag denne uka. Bruk piltastene eller sveip over mobilskjermen for å se noen bilder fra treningsøkta.