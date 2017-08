– Selfølgelig frister ATV-premien

Sammen med Polaris Norge og Finnmark motorsenter har Offroad Finnmark satt opp to ATVer i premie til de to beste rytterne (herre- og dameklassen) i 2016, 2017 og 2018.

Etter seier i mixklassen i fjor og en maktdemonstrasjon da hun sammen med Hildegunn G. Hovdenak knuste all motstand i dameklassen i år leder Rakel Mortensdatter Birkeli (22) an i kampen om storpremien til en verdi av 110.000 kroner.

– Jeg kommer tilbake neste år og naturligvis har man en så stor premie i bakhodet, sier Birkeli som derimot ikke vet hvem hun får med som makker.

Camilla Hott og Gunn Hilleren, som vant dameklassen i fjor og ble nummer to i år, er nærmest i konkurransen om ATVen. Disse kan derimot ikke sykle sammen neste år da man kun kan sykle med samme makker i to av de tre årene.

Snakker med medaljevinnere

At Birkeli stiller sammen med en landets sterkeste ryttere også neste år er svært sannsynlig.

– Nå har jeg ikke snakket med Hildegunn om neste år, men hun var positiv til rittet og kanskje får jeg henne med en gang til. Før jeg kontaktet henne foran årets ritt var jeg i kontakt med Sunniva Dring som også er en av landets beste terrengsyklister. Hun kunne ikke være med i år, men sa hun hadde lyst å sykle Offroad Finnmark en annen gang. Om ikke noen av dem kan stille må jeg jakte en annen, sier Birkeli med et smil.

Årets makker Hildegunn G. Hovdenak ble nummer to i NM terrengmaraton (Bukkerittet) på Skeikampen 1. juli. Nevnte Dring ble med en punktering nummer tre i det 59 kilometer lange «maratonrittet». Så at Birkeli, som selv endte på sjetteplass, er i kontakt med noen av landets beste offroadsyklister er det ingen tvil om.

Planla å droppe OF

22-åringen hadde etter seieren i mixklassen i fjor planlagt å stå over Offroad Finnmark i år.

– Jeg skulle egentlig satse alt på norgescupen i år, men så viste det seg at det ble en treukers pause etter årets Offroad Finnmark og jeg fikk lyst å likevel stille til start. Jeg har derimot ikke fått trent så mange langturer, men resultatet viser vel at grunnlaget er der, sier 22-åringen fra Stabbursnes som sykler for Hammerfest sykkelklubb.

– Jeg har ikke tatt det så tungt at jeg blir kalt hammerfesting i mediene, men mange i Porsanger har sagt at de liker det veldig dårlig. Så det er veldig fint om du kaller meg porsangerværing, sier hun med et smil.

Lavere skuldre

Sammen med Hovdenak holdt 22-åringen imponerende høyt tempo og kom i mål som femteraskeste lag uansett klasse.

– Vi hadde et mål om topp-ti, men etter hvert som vi plukket herrelag inn mot Masi begynte vi å snakke om å justere målet opp til topp-fem. Ut fra Soussjavre var vi nummer seks, et kvarter etter lag fem, men vi tok dem igjen før Jotka og var raskere enn dem på sjekkpunktet. Vi klarte å holde dem bak oss helt ned til Alta og var fem minutt foran dem i mål, sier Birkeli som i fjor syklet mix-klassen sammen med Bjørnar Aronsen og Kim Eirik Holmgren.

Hammerfestingene tok i år tredjeplassen i herreklassen, 35 minutter etter vinnerne Daniel Boberg Leirbakken og Kaj Helge Helgesen. Bronseguttene syklet rittet to og en halv time kjappere enn vinnerne i dameklassen.

– I fjor følte jeg et større press da jeg fikk være med de to guttene som hadde ment å sykle rittet alene. Om jeg måtte gi meg hadde de også vært ute og det var noe jeg følte litt på både før rittet og underveis. I år startet jeg med litt lavere skuldre og jeg følte ikke jeg var like mye på limit i år som i fjor, sier den råsterke 22-åringen som lot makkeren dra de to første etappene.

– Hildegunn var lokomotivet som fikk opp farta og dro de to første etappene, men etter hvert var også jeg i front. Jeg hadde også ansvar for kartlesingen noe jeg ikke hadde i fjor da guttene tok seg av det, sier Birkeli som studerer psykologi i Tromsø og er veldig opptatt av struktur i hverdagen.

Takker teamet

– I tillegg til treningen og studiene er jeg opptatt av det sosiale, så hver uke legger jeg inn tid i kalenderen som skal brukes på venner. Livet mitt består i stor grad av planlegging og bevisste prioriteringer, sier Birkeli før hun avslutter med å takke porsangerværingen Tor Espen Jolma og hammerfestingen Vilde Larsen i supportteamet.

– De gjorde en fantastisk jobb for oss. De to siste milene inn til Soussjavre hadde jeg bare to gir og var nærmest på gråten da jeg ankom sjekkpunktet. Da det ikke var rammebrudd visste jeg at jeg ikke kunne bytte sykkel. Jeg fryktet rittet var over for min del, eller at dette i beste fall ville forsinke oss kraftig, men i løpet av de ni minuttene vi var på sjekkpunktet hadde Tor Espen funnet feilen og reparert girene. Både han og Vilde fortjener en stor takk for jobben de gjorde for oss.

Birkeli og makkeren syklet 300-kilometeren på imponerende 23 timer og 28 minutter og vant med over fire timer på fjorårsvinnerne Camilla Hott og Gunn Hilleren.