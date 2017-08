– Pinlig og grådig med betalparkering

Arrangørene av Altaturneringen får på pukkelen for innføring av betalparkering på Aronnes under idrettsfesten som starter i morgen tidlig. Et dagspass koster 25 kroner, mens en helgepass er satt til 50 kroner for de tre dagene.

– Det er mulig beløpene ikke er all verden, men innføringen virker både grådig og uklokt overfor gjestene som kommer til turneringen, sier en fotballmamma med spillere i arrangørklubben Alta IF.

Hun mener innføringen virker lite gjennomtenkt og dårlig tuftet i organisasjonen.

– Jeg er ikke alene om å mene at dette er unødvendig overfor både gjester og egne dugnadsarbeidere. Vi står på sent og tidlig for å selge dopapir, rabatthefter og lodd, men det virker helt umettelig når dette kommer på toppen. Jeg synes ærlig talt det er horribelt, sier fotballmammaen, som er veldig stolt av turneringa, men mener dette grenser til flaut overfor gjestende lag.

Hun registrerer på Facebook-debatter at noen foreslår å sykle.

– Da har de ikke skjønt mye av logistikken som følger med. For de som har flere barn med i turneringa, blir det farting fram og tilbake med masse utstyr. Poenget må være at vi bør framstå som romslig, ikke grådig.

Turneringsleder Petter Oseberg har ikke besvart Altapostens henvendelser.

Saken oppdateres.