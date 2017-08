– De som jobber dugnad slipper å betale

Arrangør Alta IF har innført betalparkering på Aronnes under Altaturneringa, og det er det flere som reagerer på. Turneringsleder Petter Oseberg har forståelse for misnøyen, men står hundre prosent bak vedtaket som styret i fotballgruppa har gjort.

– Vi bruker store ressurser på parkering hvert eneste år, og gjør vårt aller ytterste for å skape god parkeringslogistikk mens turneringen pågår. Det er over 50 dugnadsvakter knyttet til parkeringen på Aronnes. Det er ressurser vi kunne brukt på kiosksalg og andre områder. Det er en kjempeutfordring å dekke dugnadsbehovet for en turnering av denne størrelsen, så jeg synes ikke det er urimelig å kreve en liten parkeringsavgift. Vi har ikke lagt oss på et spesielt høyt prisnivå, sier Oseberg til A-sporten.

Han understreker at de ildsjelene som er i sving for arrangørklubben denne helga slipper å betale for parkeringsplass.

– De som jobber dugnad på Alta idrettspark skal ikke betale parkering. Det er viktig å få frem, kommenterer turneringssjefen.

Han har fått med seg at noen mener parkeringen har vært kaotisk de siste årene. Det skjønner han lite av.

– Det er beklagelig hvis noen har hatt en negativ opplevelse rundt dette, men alle tilbakemeldingene vi har fått har vært udelt positive. Etter vi fikk på plass det ekstra parkeringsområdet inne i skogen har vi ikke hatt noen problemer. Parkering har vært kjempebra de siste par årene, mener Oseberg.

Turneringslederen vil bruke ekstrainntektene på aktivitet i klubben, men også utbedring av parkeringsarealene på Aronnes.

– Altaturneringen er i stadig utvikling, og vi prøver å bli bedre på absolutt alle områder. Etter hvert håper vi å få på plass flere og bedre parkeringsområder.

– Burde ikke dere ha gått ut med denne informasjonen tidligere?

– Vi kunne helt klart gjort en bedre jobb med å få ut informasjon, for eksempel i media. Det ser vi nå. Men det hadde ikke forandret så mye, sier Oseberg, som lover god skilting om betalingsmulighetene når bilistene ankommer Alta idrettspark.

Han skjønner at noen reagerer, men tror folk vil besinne seg raskt.

– Dette er noe helt nytt, og da blir det fort noen reaksjoner. Men det tåler vi. Altaturneringen er ikke den eneste turneringen som har betalparkering, så det handler bare om å bli vant til det, avslutter han.