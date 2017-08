Trapper ned satsingen

Vebjørn Slettli har lenge vært en imponerende bidragsyter både på håndball- og fotballbanen. I flere sesonger spilte 24-åringen fotball på BULs herrelag samtidig som han leverte håndballprestasjoner på høyt nivå i Alta IF-trøya.

Etter hvert ble det mindre fotballspilling, og det siste året har Vebjørn Slettli «kun» vært A-lagsspiller for Alta IF. Men det er ikke det eneste han har brukt tiden på. I fjor sommer overtok han treneransvaret for BULs håndballdamer, og ledet nesten laget til opprykk i sin første sesong. Nå har Slettli gitt Alta IF beskjed om at han ikke blir med på oppkjøringen til årets sesong.

– Å spille håndball i allnorsk 2. divisjon krever mye av hver enkelt spiller, og treningsgrunnlaget må være på topp når sesongen starter. Slik situasjonen er nå har jeg ikke mulighet til å legge ned det arbeidet som trengs. Så jeg har snakket med Alta IFs trenerteam og fortalt at de ikke kan regne med meg denne sesongen. Det er mitt utgangspunkt, så får vi se om ting endrer seg utover høsten og vinteren, sier Slettli til A-sporten.

Han ønsker nå å fokusere fullt og helt på jobben som hovedtrener for BUL-damene.