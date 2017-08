Tester ny målvakt

Alta IFs håndballherrer er godt i gang med oppkjøringen til årets sesong, og denne uka har de hatt en ny spiller på trening. Målvakten Jesper Moum, som har en fortid i 2.-divisjonsklubben Urædd, har trent sammen med laget i Altahallen et par dager. Klubben har et håp om å kunne hente Moum til Nordlysbyen, og gjøre han og Erlend Toft til Alta IFs keeperduo denne sesongen.

– Han skal trene med oss et par dager, så får vi se hva som skjer. Faren hans har tilbrakt mye tid i Alta gjennom et langt virke som håndballdommer, og kjenner miljøet her godt. Jesper virker som en spennende spiller, kommenterer lagleder i Alta IF, Knut Roger Lillemoen.