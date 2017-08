Flere jenter vil dømme

Paul Erling Andersen & co skal gjennomføre tre kurs før Altaturneringen 2017 sparkes i gang. I går begynte de med jentedommer- og rekruttdommerkurs, og Finnmark fotballkrets kan glede seg over meget god påmelding.

– 11 deltakere på jentedommerkurset alene er fantastisk hyggelig. Jeg har drevet med dette i 30 år, og kan ikke huske at vi noen gang har hatt så mange påmeldte jenter. Dette er kjempepositivt for fotballen i Finnmark, understreker en strålende fornøyd Paul Erling Andersen.

Til sammen på de to kursene som startet opp i går var det 26 deltakere. Halvparten var jenter. I tillegg gjennomfører kretsen et klubbdommerkurs for de yngste i ettermiddag. Her er det ni aspiranter som har meldt seg på.

– Dette er utrolig trivelige tall, smiler Andersen, som har fokus på teori i dagene før kampene starter. Praksisen finner sted under selve turneringen.

– Rekruttene må gjennom 12 timer med teori og fire timer praksis før de kan få bestått kurs. Teorien gjør vi unna nå, så får deltakerne muligheten til å vise hva de har lært under Altaturneringa. Trolig får vi minst én fast bane der våre rekrutter skal dømme. Vi må se litt hvor mange av rekruttene som selv skal spille kamper, forteller dommersjefen i Finnmark.