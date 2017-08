Ex altaspiller sendte Brann ut av cupen

Christian Gauseth ga Mjøndalen-trener Vegard Hansen en forsinket bursdagsgave da han sendte buskerudlaget videre i cupen med 1-0 mot Brann onsdag kveld. Den tidligere altaspilleren ble matchvinner.

Vegard Hansen skrev tirsdag på Twitter på sin 48-årsdag at Gauseth ikke skulle være i troppen til Brann-kampen på grunn av at veteranen skrev «Når du fyller 100 år, men fortsatt er trener i OBOS» på det sosiale mediet sammen med et bilde av Hansen.

MIF-treneren angrer nok ikke på at han lot Gauseth spille fra start likevel.

TV-profilen er kjent for sin humor fra blant annet TV 2-programmet "2 mot 1", og gledet hjemmepublikummet med sin 1-0-scoring mot Brann etter 35 minutter.

Scoringen ble den eneste i oppgjøret som sendte eliteserielaget fra Bergen ut av cupen.

Mens Magnus Andersen og Tromsø IL røk ut av cupen etter 0-1-tap mot Lillestrøm, måtte Tore Reginiussens lagkamerater i RBK slite for å vinne 2-1 mot Jerv.