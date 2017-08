Suveren i Kiruna

Hele seks Alta-kjørere var på plass da den femte runden i Nordcupen 2017 gikk av stabelen i Kiruna sist helg. I to av klassene var det utøvere fra Alta SSF på toppen av resultatlista. Mats Berg stakk av med seieren i klasse 85U, mens Kristin Bjørnø sikret førsteplass i dameklassen.

Solid seiersmargin

14-åringen Mats Berg har hatt en strålende sesong. I Kiruna vant altaværingen samtlige fire heat og var hele 16 og 18 poeng foran henholdsvis Liam Malmström og Liam Fareby. Begge disse kjørerne er fra arrangørklubben og kjenner banen ut og inn. Det var ikke nok til å stoppe fartsfantomet fra Nordlysbyen.

– Hans aller argeste konkurrenter deltok ikke i dette løpet, men Mats måtte likevel slite skikkelig for seieren. De to svenskene gjorde det de kunne for å holde Mats bak seg. Han kjørte imidlertid strålende både lørdag og søndag, forteller pappa Kay Roger Berg.

– Det var en tøff og utfordrende bane, men det er slik vi aller helst vil ha det, legger han til.

Også 12-åringen Edvard Oliver Simensen kjører i denne klassen, og han endte på en sterk femteplass. Han var 38 poeng bak den litt eldre klubbkompisen.

– Edvard Oliver var kjempefornøyd med helga sett under ett. Han er fortsatt veldig ung, og kjører fortere og bedre for hvert løp som går. Å bli nummer fem i denne klassen er virkelig bra, kommenterer mamma Birgit Simensen.

Skadet foten

Kristin Bjørnø hadde bare én konkurrent i dameklassen denne gangen. Men det var en kjører som har slått Alta-jenta flere ganger tidligere. Så det smakte godt med sammelagtseier etter tre førsteplasser og én andreplass i heatene.

– Fanny Vikström og Kristin har hatt mange spennende fighter, og historien gjentok seg i Kiruna. Det var moro at Kristin klarte å ta seieren, sier Birgit Simensen.

Alta SSF hadde også kjørere i klasse MX1 og MX2. Daniel Hammari ble nummer fem i førstnevnte klasse, mens Njål Digre fikk samme plassering i MX2.

– Jeg må skryte litt av Daniel, som kjørte veldig godt. Han var imidlertid skikkelig uheldig med en motocrossykkel som stoppet i både første- og andre heat. Han skadet seg i fjor, men er nå på full fart tilbake. Hadde sykkelen fungert like bra begge dagene hadde det blitt en plassering helt der oppe, fastslår Simensen.

Marius Berg fikk ikke kjørt like mye som de andre. Han skadet seg i første heat og sto over resten av konkurransen.

– Marius lå på fjerdeplass da han noen hundre meter før mål fikk en punktering og forsvant ut av banen. Han skadet foten såpass at vi valgte å kaste inn håndkleet. Men han er ikke alvorlig skadet. Allerede i løpet av uka er han tilbake i trening, forteller Kay Roger Berg.