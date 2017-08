Startet for Nardo

Tidligere Alta IF-spiller Frank Ailo Tangen fikk sin debut for 2.-divisjonsklubben Nardo da trønderne tapte 0-2 hjemme mot Vidar i begynnelsen av juli. Da ble han byttet inn åtte minutter før full tid.

Så fulgte to bortekamper der Tangen ikke var i troppen. Da ble det 0-1-tap for serieleder Bryne og 0-7-tap for Vindbjart.

Mandag kveld startet Nardo opp høstsesongen i PostNord-ligaen avdeling 2 med hjemmekamp mot Odds andrelag, og Nardo vant 2-0 etter scoringer av Marius Sandvik og Jonas Ronglan Lindgård.

Frank Ailo Tangen var for første gang i Nardos startoppstilling. Han fikk 75 minutter på banen før han ble erstattet av Mats Nikko van der Weel.

Dette var Nardos første seier på fire kamper. Tre poeng gjorde at Tangen & co klatret til femteplass på tabellen. De har ti poeng opp til serieleder Bryne.