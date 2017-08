Mathias drar damer

– Vi er veldig godt fornøyd med antall påmeldte, og det er gøy at turneringen øker i popularitet på damesiden. Det virker som at tidligere deltakere har hatt gode erfaringer med denne turneringen, og at ordet på den måten sprer seg. Vi har i hvert fall ikke hatt noe ekstra fokus på å rekruttere flere damelag. Men vi er kjempeglade for den positive utviklingen, forteller turneringssjef Mathias Sønvisen Moe.

Trangt tidsskjema

I år var det Buldoser som gikk til topps i dameklassen. De banket Liggeunderlaget 4-0 i finalen og sikret med det en prestisjetung triumf på Breverud. På herresiden var det Team Trans som stakk av med seieren etter 1-0 mot Joga Bonito i finalen.