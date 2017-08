Thioune reddet poeng

Alta - Bærum 1-1:

Lørdag var det klart for høstsesongens første hjemmekamp for Alta IF, og det var Bærum som gjestet Finnmarkshallen. Drøyt 300 tilskuere fikk se en morsom og fartsfylt kamp som bølget frem og tilbake, og begge lag hadde store scoringsmuligheter.

Mål ble det imidlertid ikke før den første omgangen var på overtid. Bærum fikk frispark helt nede ved cornerflagget, og Daniel Berg klinket ballen helt oppe i det lengste hjørnet. En meget vakker scoring signert Bærum-spissen.

Også etter pause var det sjanser til begge lag, men scoringene lot vente på seg. Da kampuret viste 70 minutter ble Christian Reginiussen dyttet i ryggen, og dommeren blåste straffespark. Makthar Thioune var sikkerheten selv fra 11 meter og satte ballen helt oppe i keeperens venstre hjørne.

Begge lag hadde muligheter til å sikre tre poeng, men ingen klarte det. Dermed endte det med poengdeling i Finnmarkshallen.

– Uavgjort er for så vidt et greit resultat kampen sett under ett. Det var en fartsfylt match med gode sjanser begge veier. Jeg er godt fornøyd med førsteomgangen, men skulle selvsagt helst sett at vi satte sjansene. Samhandlingen offensivt var bra. Med litt mer presisjon på sistepasningen kunne det blitt flere store muligheter, sa Alta IF-trener Rune Repvik til Radio Alta etter kampen.

HamKam slo Brumunddal 2-0 på bortebane og er nå tre poeng foran Alta IF på andreplass.

– Det var ikke så overraskende at HamKam vant. Vi får konsentrere oss om det vi skal gjøre, så får HamKam holde på med sitt. Det er ikke noe vits å henge seg opp i ting man ikke får gjort noe med, fastslo Repvik.

Alta IF startet med følgende lag:

Daniel Rojas - Mats Frede Hansen, Aleksander Bjørnvåg, Thomas Braaten - Runar Overvik, Christian Reginiussen, Makthar Thioune, Dag Andreas Balto - Magnus Nikolaisen, Vegard Braaten, Eirik Lund Holm