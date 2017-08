Knuste all motstand

Den nederlandske duoen trillet over mållinja i Alta sentrum som første lag klokken 16.10 fredag ettermiddag. Ramses Bekkenk og Bram Rood brukte nøyaktig to døgn, 22 timer og ti minutter på den nesten 700 kilometer lange turen over Finnmarksvidda. Med langt større vannmasser enn tidligere år ble dette rittet en utrolig påkjenning, og utøverne i KMC-Fruit to Go var mektig slitne etter den voldsomme kraftanstrengelsen.