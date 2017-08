Avsluttet sterkt

De to Alta-jentene hadde begge kvalifisert seg for finale i feltskyting under Landsskytterstevnet 2017 i Førde, og duoen fortsatte å imponere.

Birgitte Opgård hadde 12 av 12 treff, hvorav seks innertreff. Hun endte til slutt med en meget sterk 32. plass i klasse eldre rekrutt.

Nathalie Losvar traff på 11 av 12 skudd i finalen, hvorav ni var innertreff. Losvar ble til slutt nummer 48 i samme klasse.

Totalt var det 359 skyttere i denne klassen.