Nordlysbyens dyktige konkurranseturnere er nylig kommet hjem fra «World Gym for Life Challenge», som ble arrangert i Stokke i forrige uke. Alta turnforening kapret en imponerende bronseplass i klasse stor tropp, der gjengen fra landets nordligste fylke kjempet mot gymnaster fra hele verden.

Kongen fulgte med

Altaværingene reiste ikke bare hjem med bagasjen full av medaljer. Da hadde også med seg gode minner og opplevelser som vil vare livet ut.

– Dette var en stor opplevelse for våre turnere. Det å kunne delta i en så enorm konkurranse med turnere fra hele verden er stort for oss. At vi i tillegg fikk fremføre vårt nummer foran selveste Kong Harald er bare helt fantastisk, sier Henriette Bismo Eilertsen til A-sporten.

Nordlyset som inspirasjon

World Gym for Life Challenge er en breddekonkurranse med over 2000 deltakere, og det er tredje gangen den arrangeres. Konkurransen finner sted hvert fjerde år. I tillegg til Alta turnforening var Hasvik ILs turngruppe på plass i Stokke. De deltok i klasse liten tropp, som er en konkurranse for de som stiller med færre enn 20 gymnaster. Hasvik klarte i likhet med Alta bronse i den prestisjetunge turnbegivenheten.

– Både vi og Hasvik hadde nordlyset som tema, og vi fikk massevis av gode tilbakemeldinger på vårt program fra de som jobbet der, forteller Altas ubestridte turnsjef, som selv hadde ansvaret for 25 gymnaster i alderen 13-50 år.

Tøff kamp om medaljene

– Det var 18 lag som stilte i klassen der vi klarte bronse, så konkurransen om de gjeveste plasseringene var beinhard, understreker hun.

Med nesten 100 lag fra 23 forskjellige land var aktivitetsnivået skyhøyt de fire dagene konkurransen varte. Norge hadde 15 lag som deltok i de forskjellige øvelsene. Kun Fredrikstad klarte en plass i finalen, der de absolutt beste møttes til dyst på konkurransens siste dag.