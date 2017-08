Tro mot eget skjema

Alf Christian Losvar og Alf Åge Bjørklund sa før start at de ikke ville la seg stresse dersom noen av konkurentene satte fart og fikk luke tidlig i rittet. De har holdt sitt ord og på enkelte sjekkpunkt har de syklet inn omtrent på minuttet i forhold til planlagt skjema.

De to lederlagene tok ut den obligatoriske 4,5-timershvilen ved første ankomst til Karasjok, men Losvar/Bjørklund valgte den andre muligheten - å ta «langhvilen» når de kommer tilbake til Karasjok etter en vel fem mil lang sløyfe sør for sametingsbygda.

Lar seg ikke stresse – Kanskje vi begynner å konkurrere når 20 mil gjenstår.

På Facebook-gruppa «Team Harald Nilsen A/S #721» har både Losvar og supportteamet sendt direkte og da duoen ankom Karasjok ble de filmet.

– Vi blir bare her fem minutter, sa Losvar straks de ankom sjekkpunktet.

Sju minutter senere, etter å ha fått i seg litt mat, startet de videre. Det betyr at de må stoppe i 4,5 timer neste gang de ankommer sjekkpunktet. De to lagene i tet, KMC-Fruit to Go - Bekkenk/Rood og ASEB - Setting/Bjørn, må bare stoppe i fem minutter.

Tar man dette inn i beregningen, og forutsetter at de to lagene foran kun stopper de obligatoriske fem minuttene før de starter på de 63 kilometerne til Skoganvarre, ligger Alta-rytterne nesten sju timer etter nederlenderne i front. Setting/Bjørn var ferdig med sin langhvile kvarteret etter at Losvar/Bjørklund forlot Karasjok og har i teorien vel fire timers forsprang, men GPS-trackingen viser at de har større fart og har passert Alta-laget.

Rett ut igjen

Klokken 13.44 kom lederne inn til Karasjok igjen og startet videre klokken 14.02. Det betyr at Losvar/Bjørklund vil ha en «ferskere» langhvile i beina når de etter 4,5 timer starter på den tøffe etappen mot Skoganvarre.

– Mye kan skje i løpet av de 20 milene mellom Skoganvarre og Alta. Det er langt, og spesielt når man allerede har syklet 50 mil. Så når vi kommer dit skal vi se om vi begynner å konkurrere, sa Bjørklund før start.

Kanskje har de spart på kruttet og kan øke farta når konkurrentene begynner å bli mer slitne mot slutten. Det som i hvert fall er sikkert er at ingen av konkurrentene kjenner traseen fra Skoganvarre, via Bojobæski, Øvre Mollisjok og Jotka, til Alta bedre enn Alta-laget.

– Vi har syklet noen år i disse områdene og selvfølgelig er det en fordel. Vi vet til en hver tid hva som venter oss over neste bakketopp, sa Losvar før start.