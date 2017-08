Hentet ned med ATV

Monika Silvia Valm valgte å bryte OF700 på sjekkpunkt Maze i natt. Lagvenninnene fra Alta, Anita A. Jensen og Ruth Cecilie Jakobsen, syklet alene videre - fortsatt bestemt på å bli det første damelaget som fullfører OF700. De syklet ut fra Maze kl 02.56 i natt og ankom Soussjavre klokken 08.38. Der er de bare få kilometer fra å være halvveis ut i løpet.

Onsdag kveld meldte spanjolene Jose M. Gomez og Juan Carlos Carrasco at de ville bryte på Bidjovagge. Omtrent samtidig startet det ut to ATVer for å hente inn australierne Thomas Trevor, Charlie Allum og Josh Stinton på Team Outspire som også meldte at de ville kaste inn håndkleet et sted mellom Kvænangsbotn og Bidjovagge.

Inne i Karasjok

Nederlenderne Bekkenk/Rood på Team KMC - Fruit to go ankom sjekkpunktet i Karasjok klokken 04.57 og var fortsatt fremst i sporet da de hadde gjennomført 423 kilometer av distansen. Knappe tre timer senere ankom Tromsø-laget Setting/Bjørn sjekkpunktet.

Etappetidene viser at nederlenderne holder stor fart. På den 81 kilometer lange etappen fra Soussjavri til Karasjok brukte de seks timer og fem minutter, mens Setting/Bjørn brukte en time og 14 minutter lengre tid. Lederlaget har holdt størst fart på samlige etapper så langt.

Det neste som venter dem er en sløyfe på 53 kilometer før de returnerer til Karasjok. På ett av de to oppholdene i Karasjok må lagene ta ut en hvilepause på minst 4,5 timer. Trolig vil lederlaget vente til denne tiden er gått før de forlater sjekkpunktet slik at den er registrert ved første besøk. Da kan de, om formen tillater det, forlate sjekkpunktet etter bare fem minutter neste gang de besøker sametingsbygda.

GPS-trackingen viser at mix-laget Kjetil Suhr og Linda Treseng klokken 08.35 hadde cirka 25 kilometer igjen til sjekkpunktet i Karasjok. Omlag en mil bak dem fulgte Alf Christian Losvar og Alf Åge Bjørklund, mens Sirma ILs Per Torleiv Ravna og Ole Georg Pettersen var noen kilometer bak de to sistnevnte Alta-rytterne.