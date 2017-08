Tour-stemning på høyt nivå i sentrum

Tour of Norway for kids ble en knallsuksess da over 300 unger stilte opp på sykkel med enten to, tre eller fire hjul (inkludert støttehjul).

Damene fra Joker i Tverrelvdalen hadde fått æra av å dele ut deltagerpremier til samtlige før de sammen med Alta motors representant delte ut fem sykkeltrøyer og en splitter ny sykkel til seks ekstra heldige deltagere.

A-sporten var tilstede og gir dere her bilder fra sykkelfesten.

(Bruk piltastene for å bla i bildene øverst i saken)