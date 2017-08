Både Natalie Losvar og Birgitte Opgård var blant de 60 skytterne i eldre rekrutt som tok seg til finale på baneskytingen. Begge de to Alta-jentene fikk 249 poeng og etter finalen endte Birgitte med 347 poeng, mens lagvenninnen endte på 347.

Vanskelig klasse

– Å ta seg til finalen er meget imponerende da klasse eldre rekrutt har cirka 400 skyttere og trolig er den vanskeligste klassen, sier Vegard Haugan i Alta skytterlag, som i morgen selv skal skyte finale i klasse 4 etter 241 poeng på de 25 første skuddene.

Birgitte Losvar fikk 60 av 60 poeng på minneskytingen som legger grunnlaget for feltskytingen. Hun ble premiert for det og er i tillegg kvalifisert for finale i feltskyting sammen med Losvar som begge hadde 30 av 30 mulige treff i kvalifiseringen, sier Haugan.

Også på samlagsskytingen lyktes Birgitte Losvar godt da hun tok 100 av 100 mulige poeng og hadde ni sentrumstreff på sine ti liggende skytinger.

Satte inn alle ti

Adrian Abrahamsen fra Hammerfest fulgte opp og satte alle ti skuddene i sentrum noe som gjorde at Vest-Finnmark ledet etter to skytinger, sier han. Adrian K. Pedersen fra Hammerfest, som vanligvis kun skyter liggende i klasse eldre rekrutt, fikk 95 poeng og fire innertiere på sine seks kne og fire liggende. Ankerjenta Benedikte Guttorm fra Karasjok skjøt 100 poeng med ni innertiere og sørget for at juniorene endte på 13.plass av nærmere 50 lag.

Beste noensinne

– Vest-Finnmark har aldri tidligere gjort det så bra på samlagsskyting, sier Haugan som selv var ankermann på seniorlaget.

Ragnhild Maurstad fikk feil på sitt våpen klarte 86 poeng med lånt våpen. Loppa-ordfører Steinar Halvorsen sikret laget 95 poeng og Arnulf Losvar 96 nye. Da lå Vest-Finnmark nestsist før Vegard Haugan fikk 99 poeng og sørget for 37. plass av cirka 50 lag.

Altas Natalie Losvar, Birgitte Opgård, Arnulf Losvar og Vegard Haugan ligger i skrivende stund på 29.plass og er inne blant de 50 som får skyte lagskyting på bane, men her er ikke alle lagene ferdige og ting kan endres.