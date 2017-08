Suhr & Søt leder an

Da 50 av totalt 693 kilometer var unnagjort var det mix-laget Suhr & Søt, med Kjetil Suhr og Linda Treseng som kom først inn til gågata i Alta etter knappe tre timer på sporet. Men bare minutter senere ankom damelaget WildWomen som består av Anita A. Jensen, Ruth Cecilie Jakobsen og Monika Silvia Valm.

Ifølge presseservice hos arrangøren skal GPS-trackingen til Suhr/Treseng ha vist at de kan ha syklet litt feil og at de på det kan ha tapt noen få minutter i løpet av distansen. Det kan forklare hvorfor Kjetil Suhr spurte A-sportens utsendte om de var først i løypa da de ankom Kronstad.

Det tredje laget som ankom gågata var mix-laget bestående av Gerit Pfuhl og Simon Vendestadt, mens finlenderne Marko Mutanen, Antti Lyytikäinen og Marja- Liisa Pitkänen hadde valgt en litt lavere utgangsfart og vel halvtimen etter Suhr/Tresengen.

Da de tre siste ankom gågata var de tre andre lagene på god vei mot Kvænangsbotn som er neste sjekkpunkt. Fra Alta og dit er det knappe 73 kilometer før den tøffe distansen over til Bidjovagge venter. I løpet av den tredje etappen vil de klatre opp til over 900 meter over havet, løypas høyeste punkt, og trolig vil lederlagene oppleve denne høyda i løpet av natta.