Hollenderne først ut

Nederlenderne Ramses Bekkenk og Bram Rood på Team KMC-Fruit to Go var raskest på de fem første milene og ankom gågata i Alta klokken 20.26, fire minutter før Tromsø-rytterne Andreas Setting og Einar Bjørn.

De to lagene startet mot Kvænangsbotn omtrent samtidig bare minutter før Team Harald Nilsen (Alf Christian Losvar og Alf Åge Bjørklund) ankom sjekkpunktet.

Alta-laget startet videre klokken 20.44, 12 minutter etter lederne og like etter at Team Sirma (Per Torleif Ravna/Ole Georg Pettersen) og Team Foss sport (Hans Jørgen Engen, Per Arne Helgesen/Atle Reitan) var ankommet gågata for en minst fem minutters obligatorisk stopp.

Tetlagene i mix- og dameklassen har i skrivende stund passert fylkesgrensa og er på tur ned mot sjekkpunktet i Kvænangsbotn.