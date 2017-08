Fant ny makker i Alta

De fleste som stiller i Offroad Finnmark har forberedt seg i månedsvis, kanskje år. For Kjetil Suhr (47) kom det derimot litt brått på da Linda Treseng (40) ringte for fire uker siden og spurte om han kunne bli hennes redning og bli med på 700-kilometeren.

– Det er helt fantastisk at han ville stille. Jeg kunne ikke fått en bedre makker, han virker stødig og er sterk både fysisk og psykisk. Jeg er veldig takknemlig for at Kjetil ville hjelpe meg, sa Treseng rett før de startet ut på Offroad Finnmark-700.

Da den opprinnelige makkeren, Jørn Kandola som hun vant OF700-mix sammen med i 2015, var uheldig på en treningstur og brakk kragebeinet på fire steder måtte hun finne en erstatter. Kandola er derimot med nordover og stiller som support.

Kunne ikke takke nei

– Det kom litt brått på, men grunnlaget hadde jeg og man kan ikke takke nei når damer spør om hjelp, sa Suhr med et smil.

– Nå har jeg rukket å gruglede meg noen uker så nå er jeg klar. Man skal tross alt være våken i omtrent 80 timer de neste døgnene, la han til.

Vel en uke før rittstart fikk duoen tid til en treningstur sammen.

– Vi syklet fra Karasjok, via Skoganvarre, Stabbursdalen og Mollisjok, til Alta. Det ble ca 23 mil, sa Suhr som har syklet 700-kilometeren tre ganger før.

Sist i 2015 da han startet sammen med Bjørn Rasmussen og Trond Olsen og syklet inn til en fjerdeplass. Året før ble han og Rasmussen nummer fem og i 2013 endte duoen på sjuendeplass av de ni lagene som fullførte kraftprøven.

Treseng har også lang erfaring fra Offroad Finnmark og har i tillegg til å vinne 700-kilometeren sammen med nevnte Kandola i 2015 vært med å vinne 300-kilometeren to ganger.