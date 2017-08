17 lag starter ut

13 herrelag, tre mixlag og ett damelag er klar for 700 kilometer på Finnmarksvidda. Klokken 12.00 starter dame- og mix-lagene ut fra gågata i Alta sentrum, mens herrelagene skal i aksjon klokken 18.00.

Team WildWomen, som består av altaværingene Ruth Cecilie Jakobsen og Anita Alice Jensen samt den Oslo-bosatte eslenderen Monika Silvia Valm, er det eneste rene damelaget som stiller til start og de steintøffe jentene har som mål å bli historiske ved å være det første damelaget som fullfører 700-kilometeren.

I mix-klassen finner vi en altaværing til da Kjetil Suhr stiller til start sammen med Linda Treseng på laget Suhr & Søt. I herreklassen som starter ut klokken 18.00 tirsdag ettermiddag stiller altaværingene Alf Christian Losvar og Alf-Åge Bjørklund til start under teamnavnet Team Harald Nilsen AS. Også Sirbma er representert, mens porsangerværingene Rolf Even Føhr Hansen, Steffen Persen og Steffen Lindner stiller i Team RS.

I tillegg til flere nordmenn og tyskeren Gerit Pfuhl (som er en veteran i Offroad Finnmark) står det også dansker, finlendere, nederlendere, spanjoler og australiere på startstreken. Pfuhl som bor i Tromsø sykler sammen med australieren Simon Vandestadt som også bor i Norge.

Rytterne skal først sykle en sløyfe på 50 kilometer før de returnerer til gågata og deretter starter mot Kvænangsbotn og etter hvert Kautokeino. De som starter klokken 12.00 vil trolig ankomme gågata etter den første etappen cirka klokken 14.30. De første i herreklassen vil trolig bruke omlag to timer og ankomme gågata klokken 20.00 i kveld.