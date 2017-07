Jubelhelg for hele familien

– I går var jeg veldig skuffet over en førerfeil jeg gjorde i B-finalen som førte til at jeg røk ut. Nå har jeg ristet skuffelsen av meg og er ganske godt fornøyd med helga sett under ett. Jeg fikk til noen veldig gode heat i åpen klasse, og det var spesielt artig å matche tempoet til Johan Margidon Hætta, som er en av de absolutt beste bilcrosskjørerne i Nord-Norge, sier Mika Hætta.

– Dette var en deilig revansje etter det som skjedde for et år siden. Juryens avgjørelse var helt feil den gangen. Nå kan jeg endelig legge det bak meg, sa Johan Margidon Hætta til A-sporten rett etter løpet.

Hun var ikke den eneste i Hætta-familien som kunne juble for seier på hjemmebane. Også Johan Margidon Hætta satte konkurrentene på plass. Han kjørte i åpen klasse og leverte strålende prestasjoner hele helga. De gode innledende heatene gjorde at han fikk beste startspor i A-finalen, og selv om starten ikke var optimal var han først i mål.

– Jeg ble truffet av en annen kjører i den første svingen og snurret, noe som gjorde at jeg plutselig var nede på fjerdeplass. Men jeg fikk fin flyt i kjøringen etter det og plukket plasseringer hele veien. Det føltes godt å være først over mållinja etter en så vanskelig start, forteller hun.

Også Gunn Victoria Mathisen var fornøyd. Hun ble nummer tre i dameklassen og tok altså en solid sjetteplass i åpen klasse.

– Det var synd at det endte med krasj i A-finalen, men jeg er kjempefornøyd med løpshelga. Jeg har vunnet flere heat og klarte faktisk å kvalifisere meg for A-finale i åpen klasse. Det er en bra prestasjon, fastslo Mathisen.

– Jeg slet litt med startene hele helga, og det er et stort problem når man kjører bilcross. Det er ikke lett å kjøre seg oppover i feltet etter en svak start. Men jeg har lært mye av det. De dårlige startene gjorde at jeg måtte kjøre teknisk mye bedre enn tidligere og stole mer på meg selv. Jeg føler at jeg har tatt et steg videre kjøremessig disse to dagene, avslutter Mika Hætta.