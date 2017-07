Her får Johan sin revansje

– Dette var en deilig revansje etter det som skjedde for et år siden. Juryens avgjørelse var helt feil den gangen. Nå kan jeg endelig legge det bak meg, sa en smilende Johan Margidon Hætta til A-sporten rett etter at han hadde sikret førsteplassen i åpen klasse under Jubileumsløpet på Kvenvikmoen motorpark.

Han kjørte strålende innledningsvis og hadde beste startspor i A-finalen. Men han var ikke førstemann inn i første sving. Det var like greit, for to av bilene foran hadde for stor fart og kjørte rett av banen. Dermed lå veien mer eller mindre åpen for bilcrosskjøreren fra Alta, som ikke gjorde noen feil og kontrollerte inn seieren på hjemmebane. I det hele tatt var helgas begivenhet på Kvenvikmoen positiv for Hætta-familien. Mika Hætta stakk nemlig av med førsteplassen i dameklassen. Her ble Gunn Victoria Mathisen nummer tre.

Begge de to Alta-damene deltok også i åpen klasse og leverte sterke prestasjoner. Mika kvalifiserte seg for B-finalen, men gjorde en liten feil og røk ut. Gunn Victoria klarte andreplassen i B-finalen, noe som gjorde at hun fikk mulighet til å kjøre i A-finalen. Der endte imidlertid løpet hennes i betongveggen. – Det var synd at det endte slik, men jeg er kjempefornøyd med helga. Jeg har vunnet flere heat og klarte å kvalifisere meg for A-finale i åpen klasse. Man kan ikke være misfornøyd med det, fastslo Mathisen etter at eksosrøyken hadde lagt seg. Mika Hætta var ikke like fornøyd. – Jeg gjorde en førerfeil i B-finalen, og den ble skjebnesvanger. Jeg irriterer meg mer over den feilen enn jeg gleder meg over førsteplassen i dameklassen, kommenterte Hætta.

A-sporten kommer tilbake mer mer stoff og flere bilder fra løpet i mandagens papir og E-avis.

