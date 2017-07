Strålende start for sykkelfesten

Lørdag klokken 10.00 sendte varaordfører i Alta kommune, Anita Håkegård Pedersen, deltakerne i Offroad Finnmark 150 avgårde. Strålende solskinn og godt publikumsoppmøte i gågata gjorde starten til en særdeles hyggelig affære.

Nå venter 150 knalltøffe kilometer for de rundt 80 terrengsyklistene som har valgt den korteste distansen i Offroad Finnmark. Tirsdag er det klart for OF700, og torsdag går startskuddet for OF300 - som er den mest populære konkurransen.

– Det er godt å endelig være i gang. Vi har forberedt oss i et helt år, og nå er det ingen vei tilbake. Alt ligger til rette for en fantastisk uke med terrengsykling, og vi håper publikum tar del i festen. Vi har massevis av aktiviteter i Alta sentrum hele den kommende uka, forteller daglig leder Rune Berg.

Bruk piltastene eller sveip over mobilskjermen for å bytte bilde.