Alta IF på tabelltopp

Follo - Alta 0-2:

Alta IFs fotballherrer klinket til med en meget sterk 2-0-seier borte mot Skeid i den første kampen etter ferien. Lørdag spilte de nok en bortekamp, da mot svakt plasserte Follo.

Eirik Lund Holm sendte gjestene i føringen etter åtte minutters spill, og stillingen sto seg til pause. Magnus Nikolaisen la på til 2-0 da kampen nesten var en time gammel, og sikret med det en finfin 2-0-seier på Ski stadion.

HamKam ledet serien med ett poeng før helgas serierunde, men de spiller ikke hjemme mot Asker før på søndag. Så med tre poeng i sekken og første flyet hjem overtok Alta IF serieledelsen i PostNord-ligaen avdeling 1. De har nå to poeng til gode på HamKam, men altså én kamp mer spilt.

Raufoss slo Vålerenga 2 og klatret forbi Grorud på tabellen. Håvard Nome & co er nå nummer tre - syv poeng bak Alta IF. Grorud møter bunnlaget Finnsnes hjemme på søndag.

– Det var nok en solid forestilling av guttene, og jeg kunne ikke vært mer fornøyd. Det er bare å ta av seg hatten for det denne spillergruppa presterer uke etter uke. Det er krevende å være på topp fysisk og mentalt til enhver tid. Gruppa fortjener all honnør for den jobben de har lagt ned så langt denne sesongen, sier en stolt Alta IF-trener Rune Repvik til A-sporten.

Follo hadde ballen mest, men det var gjestene fra Nordlysbyen som skapte sjanser og scoret mål.

– Vi kunne ledet med to-tre mål tidlig i kampen. Follo trillet ball, og vi brøt gang på gang og skapte store muligheter. På 1-0 var det Christian Reginiussen som på fint vis satte opp Eirik Lund Holm, som ikke gjorde noen feil alene med keeper. På 2-0 var det Vegard Braaten som tok seg av forarbeidet, og Magnus Nikolaisen var sikkerheten selv i avslutningsøyeblikket, forteller Repvik.

Han synes det er trivelig å lede serien, selv om det trolig bare vil vare et døgn.

– Det er morsomt å være på topp. Det er jo dette vi jobber for. Nå er det bare å rette fokus mot neste kamp, som er Bærum hjemme. Vi gleder oss til å spille i Finnmarkshallen igjen, avslutter Alta IF-sjefen.

Alta stilte med følgende lag (3-4-3):

Daniel Rojas - Mats Frede Hansen, Aleksander Bjørnvåg (Øyvind Veseth Olsen fra 75. min.), Thomas Braaten - Runar Overvik, Christian Reginiussen, Makhtar Thioune (Andreas Markussen fra 90. min.), Dag Andreas Balto - Magnus Nikolaisen, Vegard Braaten, Eirik Lund Holm (Håvard Mannsverk fra 90. min.)

Andre kamper:

Kjelsås - Brumunddal 2-1

HamKam - Asker (søn)

Skeid - Nybergsund (søn)

Bærum - KFUM (søn)

Grorud - Finnsnes (søn)